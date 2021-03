Poche ore alla prima sfida dell’America’s Cup: Latina davanti alla tv

LATINA – Alle 4 di questa notte (ora italiana), in diretta su Sky Sport e Rai Due, prende il via il grande sogno tricolore dell’America’s Cup. Luna Rossa, che il 21 febbraio ha conquistato la Prada Cup e si è qualificata alla sfida delle sfide superando i migliori equipaggi al mondo, con il suo team composto anche dai velisti pontini Romano Battisti (grinder), Gerardo Siciliano (albero e manovre) e Angelo Napolitano (esperto di parti meccaniche), lancerà la sfida ai campioni kiwi del Team New Zealand.

Nel golfo di Auraki, in Nuova Zelanda, si gareggia al meglio delle 13 regate: vince chi se ne aggiudica 7.