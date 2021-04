Basket, a Cento la Benacquista Latina vince al fotofinish: 67-70

(Le foto dal sito di Benacquista Latina Basket sono di Edoardo Accorsi / JustoMezzo per l’Ufficio Stampa della Tramec Cento)

LATINA – Una vittoria di carattere quella conquistata dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket sul campo della Tramec Cento con il risultato di 67-70. Dopo una prima parte di gara in cui i nerazzurri hanno inseguito i padroni di casa non riuscendo a trovare la necessaria fluidità in attacco, c’è stato un netto cambio di rotta che ha permesso al team pontino di riaprire le sorti della gara, arrivare a giocare sul filo dell’equilibrio fino ai secondi finali e conquistare i due punti in palio al photofinish.

Una gara difficile per gli uomini guidati da coach Gramenzi che hanno affrontato la compagine centese senza l’apporto di Aka Fall, in panchina solo a onor di firma per via di problemi alla schiena, ma contando sul prezioso contributo di Gabriele Benetti, sicuramente non ancora al massimo della condizione, ma che ha giocato al massimo delle sue attuali possibilità. Buonissima la prestazione di Jaren Lewis, che nella seconda parte dell’incontro è stato il vero trascinatore della squadra, coadiuvato da Capitan Raucci, che ha speso tantissime energie soprattutto in difesa. Una partita nel complesso equilibrata e un successo che la Benacquista ha meritato per la determinazione mostrata nella gestione degli ultimi secondi.

Una vittoria che dal punto di vista della classifica non cambia la situazione – spiega in una nota il club – visti anche i risultati delle altre squadre, ma sicuramente è un’iniezione di fiducia che mantiene alto il morale in vista della seconda fase del Campionato che vedrà Latina impegnata nel Girone Blu, in cui dovrà lottare con altre 5 contendenti per evitare i play-out e conquistare la permanenza nella seconda categoria nazionale.