Controlli a Sezze, i Carabinieri arrestato un 44enne per detenzione di droga

SEZZE – Dopo le indicazioni arrivate con il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica voluto dal prefetto Falco, sono stati ampliati i controlli nella zona di Sezze, dove nella notte tra sabato e domenica una ragazza è stata ferita da un proiettile nel corso di una lite tra bande rivali.

In questo contesto i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio, un romeno di 44 anni che, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 84 grammi di marijuana suddivisa in involucri, nonché di un bilancino di precisione. Il tutto veniva sottoposto a sequestro. Il soggetto tratto in arresto, dopo le formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di rito direttissimo che si terrà oggi.