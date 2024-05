Rifiuti meno cari ad Aprilia: ridotta la Tari per cittadini e attività

APRILIA – Aprilia riduce la tariffa sui rifiuti razionalizzando il servizio. Lo hanno comunicato sindaco e assessora al ramo durante la seduta del consiglio comunale del 30 aprile che ha anche approvato il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti e della carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

“Sono molto felice di poter votare oggi questa variazione della tariffa Tari e le riduzioni medie che riguardano utenze domestiche e non domestiche. Questo atto ci consente di rispettare la promessa di non toccare le tasche dei cittadini in seguito alla sfortunata vicenda della sentenza del parco dei Mille. Ci eravamo presi l’impegno di non aumentare l’imposizione fiscale, siamo addirittura riusciti a ridurla. Un segnale importante, in controtendenza rispetto a molti altri comuni. L’intenzione è quella di proseguire su questa strada, lo faremo efficientando il servizio, diminuendo i costi e proseguendo nella lotta all’evasione fiscale”, è il commento del sindaco di Aprilia Lanfranco Principi dopo l’approvazione da parte della maggioranza delle nuove tariffe Tari per l’anno 2024, che registrano una diminuzione media del 6,87% per le utenze non domestiche e del 4% per quelle domestiche. Un segnale importante dell’amministrazione di vicinanza alle attività produttive e ai cittadini, come rimarcato durante la seduta dall’assessore alle finanze Gemma Stampatore.

“Questa riduzione – ha spiegato l’assessore Stampatore – registra un dato in controtendenza rispetto ad altri comuni, che per effetto dell’inflazione si sono trovati costretti ad aumentare la tariffa del 9,60%. Siamo riusciti nell’intento di dimostrare che non serve aumentare l’imposta per efficientare il servizio. Le nuove tariffe riformulate e le conseguenti riduzioni, derivano dall’effetto congiunto di una razionalizzazione del costo del servizio, dei buoni risultati raggiunti dalla lotta all’evasione fiscale e da un aumento della base imponibile. Registriamo un aumento delle metrature tassabili, che passano per le utenze domestiche da 2 milioni 799 mq a 2 milioni 997 mila mq; per le non domestiche da 649 mila mq a 762 mila 863 mq. Pagare tutti per pagare meno, la logica che abbiamo sposato. Malgrado l’esposizione debitoria e le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi mesi, abbiamo lavorato per garantire il nostro sostegno concreto alle attività produttive”.

“Grazie a questo strumento – ha aggiunto l’assessore Gemma Stampatore – andremo a migliorare la qualità tecnica e contrattuale del servizio. Sarà uno strumento attraverso il quale i cittadini potranno conoscere nel dettaglio i servizi offerti, gli obblighi contrattuali del gestore, avere strumenti per poter interloquire con gli uffici preposti e tempi certi di risposta a reclami, richieste di cancellazione e di rimborso”.