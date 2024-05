Terribile incidente ad Aprilia: una persona è morta, quattro sono ferite

APRILIA – Un incidente si è verificato ieri pomeriggio ad Aprilia nella frazione di Campoverde, in via Mediana Cisterna. Il bilancio è drammatico: una persone è morta e quattro sono rimaste ferite. Secondo la ricostruzione una Peugeot 308 con cinque persone a bordo, tutte di origine straniera, è uscita improvvisamente fuori strada finendo contro un palo lungo la carreggiata. Un impatto che non ha lasciato scampo a uno degli occupanti del veicolo, sbalzato dall’abitacolo morto sul colpo. Altre quattro persone, due donne e due uomini, sono rimaste ferite gravemente e trasportate dal 118 presso gli ospedali di Aprilia e Latina. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, i Carabinieri ed i vigili del fuoco. Da ricostruire la dinamica del sinistro, anche se dai primi accertamenti la causa potrebbe essere un mix tra alta velocità e asfalto bagnato.