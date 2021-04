Festa della Liberazione, le celebrazioni a Latina

Anche Latina celebra il 76esimo anniversario della Liberazione con una cerimonia in programma questa mattina all’interno del Parco Falcone Borsellino. Quella voluta dalla Prefettura di Latina, per “mantenere alto il significato storico e valoriale della ricorrenza”, sarà però una manifestazione celebrativa dai toni sobri, nel pieno rispetto delle restrizioni per la prevenzione dei contagi da coronavirus. La cerimonia è fissata per le 10.30 e prevede la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai Caduti. Vi prenderanno parte il prefetto di Latina Maurizio Falco, il vescovo monsignor Mariano Crociata, il sindaco di Latina Damiano Coletta, il presidente della Provincia Carlo Medici, il questore Michele Spina, i comandanti territoriali delle forze armate e i rappresentanti dell’Anpi.