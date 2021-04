Il sindaco di Latina apre la pagina Facebook e qualcuno crea un profilo fake

(nella foto qui il profilo fake)

LATINA – Neanche il tempo di aprire una pagina ufficiale e il sindaco di Latina Damiano Coletta si è ritrovato con una pagina fake che replica immagini e contenuti di quella vera. E’ stato lui stesso ad avvertire gli utenti con un post: “C’è qualcuno che si sta fingendo me su Facebook. Ignoro quali siano le sue finalità. Ha aperto un profilo personale a mio nome, rilancia i contenuti che pubblico su questa pagina e risponde anche ai cittadini. Sta commettendo un reato, anche grave. Mi auguro solo che non lo sappia e che abbia modo di giustificarsi alle autorità”.

Chi ha agito ha aperto un normale profilo con la dicitura “official” e non una pagina come quella creata dal primo cittadino che avverte: “Mi preme avvisare tutti coloro che sono entrati in contatto con il profilo che vedete nell’immagine pensando di parlare con il sindaco. Non è così, è un profilo falso e ho già provveduto a fare le opportune segnalazioni a Facebook che si sta occupando del caso e presto prenderà provvedimenti.

Ripeto: se parlate con il profilo dell’immagine sotto, che porta il mio nome, non state parlando con me. L’unico modo per entrare in contatto con me su Facebook è farlo attraverso questa pagina”.