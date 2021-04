La Benacquista Assicurazioni Latina Basket riceve Pistoia

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a scendere in campo domenica 18 aprile sul parquet del PalaBianchini (alle 18) dove riceverà la Giorgio Tesi Group Pistoia per mandare in scena il recupero della 19^ giornata.

Latina è reduce dal bel successo conquistato in casa della Tramec Cento la scorsa domenica, che ha risollevato il morale dopo lo stop subito nella trasferta di Chieti – dicono dal Club – e affronterà i toscani intenzionata a mettercela tutta per bissare la precedente vittoria.

Un incontro non facile, spiega coach Giuseppe di Manno alla vigilia della gara: «Pistoia è una squadra molto fisica con un quintetto composto da giocatori esperti, che producono tutti più di 10 punti di media a partita».

Come già accaduto la scorsa settimana, anche in questa occasione il club latinense potrebbe non poter contare sull’apporto di Aka Fall per via di problemi alla

Aggiornamenti in tempo reale della gara saranno pubblicati sulle pagine social della società e la diretta video potrà essere seguita in streaming sul canale LNPPASS.