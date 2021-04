LATINA – Mimmo ha 12 anni ed è l’adorabile mascotte del canile di Latina. Una vita vissuta quasi tutta in canile e ora l’Associazone Amici del Cuore lancia un appello alla sua adozione. “Serve una super adozione del cuore”, dicono i volontari.

Di più su Mimmo nel blog Amici del Cane.

Mimmo si trova a Latina, ma per una buona adozione possiamo portarlo con staffetta in tutto il centro nord. Per informazioni contattare 0773-662177 – 349.1383010 (puoi inviarci anche un messaggio)