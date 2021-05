Inchiesta concorsi truccati alla Asl, parla il sindaco Damiano Coletta

LATINA – L’inchiesta sui concorsi truccati alla Asl di Latina. Tutto è nato casualmente da una indagine della Squadra Mobile di Latina e la dda di Roma sul clan Di Silvio dopo la scoperta che Ferdinando detto “prosciutto” era stato assunto da una società incaricata dalla Asl per svolgere un incarico di portierato. Lo scrive questa mattina il quotidiano Il Messaggero. Investigatori e magistrati decisero di capire il livello del potere di condizionamento del clan sull’azienda sanitaria, mettendo sotto controllo il cellulare di Claudio Rainone, il dirigente arrestato venerdì scorso insieme al funzionario Mario Graziano Esposito. I due sono stati sospesi dal servizio, lo stesso percorso potrebbe venir preso per gli altri dipendenti finiti indagati dalla procura per i concorsi truccati.

E per la prima volta, dopo essere stato più volte chiamato in causa, interviene sulla questione il sindaco di Latina Damiano Coletta e lo ha fatto proprio da noi, qui su Radio Immagine.

