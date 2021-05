Incidente a Frosinone, muore un giovane di Ponza

PONZA – Un giovane di Ponza, Davide Vitiello, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 11, sull’Asse Attrezzato nella zona industriale di Frosinone. La vittima guidava una Fiat Idea che si è schiantata frontalmente con una Jeep proveniente dall’altro senso di marcia. Immediati i soccorsi, ma per il 38enne pontino non c’è stato nulla da fare. Nell’impatto è rimasto ferito anche il conducente dell’altra auto, un 41enne del posto.

Vitiello lascia la moglie e due bambini piccoli.

Vitiello era un volontario della protezione civile di Ponza