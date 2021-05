Vaccinazioni a tutta forza a Latina: aperto l’hub Rossi Sud, presto un secondo all’Abbvie. Moderna ai medici

LATINA – Prime vaccinazioni questa mattina all’hub vaccinale allestito all’ex Rossi Sud, che comincia a funzionare con personale Asl in una serie di tensostrutture allestite dalla Croce Rossa nell’area esterna del polo fieristico e 250 somministrazioni al giorno, in attesa di spostarsi nei padiglioni esterni dove i lavori che riguardano gli impianti sono terminati e si attendono gli allestimenti per poter mettere il turbo alla campagna vaccinale, con 2000 dosi Pfizer al giorno e una gestione delegata alla Croce Rossa.

Tra i prossimi passaggi anche l’apertura di un hub presso l’azienda Abbvie di Campoverde che ha messo a disposizione della Asl, oltre ai locali, anche medici e personale amministrativo in supporto a quello aziendale che curerà il nuovo centro in partenza per il 3 giugno. Già riaperta anche la tensostruttura esterna al Goretti.

Sono anche previsti altri Open Day e la consegna di un quantitativo fino a tre fiale a settimana di vaccino Moderna ai medici di medicina generale che hanno aderito (in tutto 275): “Si tratta – ha spiegato la direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli, di 11 dosi a fiala, quindi un numero consistente di dosi a disposizione dei professionisti convenzionati”.

Intanto, anche Latina si alinea ai livelli del Lazio con il numero più basso di contagi dell’ultima fase e il Goretti torna progressivamente alla normalità.

La manager Silvia Cavalli

A mettere a disposizione l’area fieristica è stata la Provincia di Latina. Questa mattina sul posto per il via c’era il presidente, Carlo Medici che si è detto profondamente soddisfatto: “Credo che questa struttura dia una spinta forte per uscire finalmente da questa pandemia che credo nessuno sopporti più”. (nella foto in primo piano la manager Cavalli con il Presidente della Provincia Medici)