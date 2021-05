Oroscopo del giorno 03 Maggio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, ci sono alcuni segreti che non volete rivelare o forse una vecchia ferita che rifiuta di guarire e che di tanto in tanto vi ricorda qualcosa di spiacevole, tuttavia, fidatevi del vostro partner. Per i single, oggi non è certo una giornata favorevole per trovare l’amore, vi sentite malinconici e un tantino tristi: non mollate. A lavoro dovrete adattarvi ad alcuni cambiamenti di programma: potreste approfittarne per mostrare di cosa siete capaci. La forma fisica è eccellente per la maggior parte di voi. Sportivi o meno, volete superare i limiti e le condizioni sono molto favorevoli.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in quinconce con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il vostro comportamento nei confronti del partner è altalenante, a volte freddo a volte partecipativo ma non sempre viene recepito positivamente. Single: state giocando con voi stessi e con gli altri, non sapete neanche voi cosa cercare, decidetevi. Evitate comunque discussioni sugli ex. A lavoro, il desiderio di fare tutto il possibile per raggiungere i vostri obiettivi continua a rendervi meticolosi e molto seri. Ed è in questo campo che esprimerete oggi il meglio di voi stesso anche se i risultati tarderanno ancora un po’. Per quanto riguarda la salute, avete problemi a canalizzare le vostre emozioni: siete particolarmente fragili.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e privilegiato sarà il piano sentimentale. In coppia è una buona giornata per godersi la vita. Non capita tutti i giorni di essere così fortunati, quindi, approfittatene. Single: potreste fare un passo importante nella vita amorosa. A lavoro avete grande energia e siete decisi ad imbarcarvi in nuove avventure. O state seguendo un nuovo percorso, o state pensando di progettare qualcosa che da sempre avete in mente. Questo è chiaramente un periodo di rinnovamento. La vitalità non vi manca oggi, tuttavia, concedetevi dei momenti di relax o praticate esercizio fisico per rimanere in uno stato di forma eccellente.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia aumenta il desiderio di stare insieme ma anche impulsività: più scintille del solito, misurate bene le vostre parole. I single, sotto gli impulsi di Venere, saranno disposti a forzare un po’ il destino per incontrare la persona giusta: ottima scelta. A lavoro, questo mercoledì, dovreste rimanere moderati. Avete molte idee, ma assicuratevi che siano ben strutturate ed applicabili. Per quanto riguarda la salute, oggi, non vi sentite in grado di faticare troppo anche se la vostra forma è ottima. Preferite coccolarvi ed è una buona idea: fa bene al morale.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, non vi mancherà l’umorismo o il gusto per l’azione. Le coppie saranno supportate e notevolmente arricchite: la sensualità e l’appeal bramano e attraggono. È lo stesso per i single che sono coinvolti nelle loro relazioni per così dire “aperte”. A lavoro godete della protezione degli astri ed il periodo è propizio per prendersi alcuni rischi o per agire in modi diversi. Se sentite di dover dimostrare le vostre abilità ne troverete facilmente i mezzi. Per quanto riguarda la salute, i pianeti giocano a vostro favore: la resistenza corporea è rinforzata, così come la mente. Vi sentirete invincibili.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sul piano sentimentale, soprattutto in coppia, cercate di non cambiare troppe volte le vostre decisioni: potreste creare momenti di tensione. Single: questo aspetto astrale può farvi agire in modi stravaganti e quindi, qualcuno che non vi conosce abbastanza potrebbe avere difficoltà a capirvi. A lavoro è possibile dover maneggiare dei dati sensibili: se qualcuno vi sta osservando, attenti a non fare errori. Questo mercoledì ritrovate le energie per iniziare la giornata in una forma piuttosto buona. Non dovreste superare i vostri limiti se volete mantenervi a lungo.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in quinconce con Saturno nel vostro segno e può indicare problemi nelle coppie. Dovreste cercare di esprimere le vostre emozioni altrimenti ne pagherete le conseguenze. Se siete in grado di fare anche qualche piccolo compromesso, vi sentirete molto meglio. Single: un bell’incontro potrebbe rassicurare il vostro potere di seduzione. Professionalmente, l’orientamento dei pianeti indica che alcuni cambiamenti di atteggiamento potrebbero essere utili. Se gestite un’attività assicuratevi di trasmettere valori importanti: i vostri collaboratori si esprimeranno meglio se si sentiranno supportati. Sul piano della salute, questo mercoledì potrà essere caratterizzato da eccessi alimentari e il corpo ve lo farà capire.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in congiunzione con Venere nel vostro segno e promette belle prospettive in amore. In coppia, coloro che pensavano che il loro partner si stesse allontanando si sentiranno rassicurati. Ancora un po’ di pazienza e si sta preparando una bella sorpresa. Single: la posizione delle Stelle può far diventare pessimisti alcuni di voi. Sappiate che solo perché non avete notizie da un giorno non significa che non ne avrete più. A lavoro è possibile avere problemi a causa del vostro atteggiamento: o sarete troppo rigidi con la vostra squadra, o non lo sarete abbastanza. La forma fisica è abbastanza buona per la maggior parte di voi. Normalmente, questo aspetto astrale dovrebbe aiutare coloro che praticano sport. Per gli altri, è un buon momento per iniziare nuove attività fisiche.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno ed è molto positivo per le coppie. Avete un certo grado di complicità che rafforza il legame. In serata possibili momenti di romanticismo. Anche i single avranno le loro soddisfazioni a patto di essere più ricettivi e guardarsi meglio intorno. La persona che cercate non è così lontana. A lavoro tutto procede per il meglio, anche per chi recentemente ha avuto qualche problemino con colleghi o collaboratori. Andate dritti per la vostra strada e nessuno interferirà. La forma fisica e la salute è per moltissimi di voi davvero eccellente. Chi ha ancora qualche problema non deve disperare, tutto si risolve.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in congiunzione con Venere nel vostro segno ed alcuni di voi saranno molto più sensibili del solito. In coppia, siete influenzabili facilmente: attenzione alle delusioni. Non chiedete troppo se il partner non ha la possibilità di accontentarvi. Single: non è una buona giornata per fare nuovi incontri, potreste rimanerne amareggiati. L’atmosfera a lavoro potrebbe deteriorarsi abbastanza velocemente a causa del vostro atteggiamento. La suscettibilità potrebbe rendervi troppo nervosi. Cercate di calmarvi e di essere più comprensivi. Non compensate la vostra frustrazione mangiando più del solito: non è il modo giusto per mantenere la salute integra.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Le relazioni sentimentali dovrebbero armonizzarsi e prendere una svolta seria e solenne. È abbastanza probabile che questo giorno vi siano molte richieste di matrimonio tra i nativi del segno. Per i single tuttavia ci sono dei problemi con qualche rivale in amore: non fatevi prendere dall’ansia, non siate aggressivi, se son rose fioriranno. Dal punto di vista lavorativo Giove incoraggia le collaborazioni e la creazione di buoni contatti che saranno utili in futuro. Buona la condizione fisica. Se il tempo lo permette prendete un po’ di aria fresca con una passeggiata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in quinconce con Saturno nel vostro segno e non porta buone notizie per le coppie o per i single. Sono possibili le discussioni che magari partendo da futili motivi posso portare a a conseguenze ben più gravi. Se sentite che siete sul punto di esplodere è consigliato respirare profondamente ed uscire a farsi una passeggiata: se bloccate sul nascere certi focolai pericolosi, ne uscirete senza danni. Professionalmente, la giornata è favorevole alle iniziative di mediazione. Potreste avere successo in affari che richiedono un accordo tra le parti, riuscendo a far conciliare le varie esigenze. La salute va e viene ma molto dipende da come sollecitate il vostro corpo. E’ consigliabile una sana alimentazione e stare attenti a non superare certi limiti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.