Auto pirata investe 37enne a Latina, la famiglia cerca testimoni

LATINA – Investito sulle strisce da un’auto pirata, ora è ricoverato in ospedale al Goretti di Latina e la sua famiglia cerca testimoni per capire cosa è accaduto quella sera. A lanciare l’appello è la sorella del 37enne investito sabato 19 giugno alle ore 21 all’incrocio tra via Doria e Via Ezio. Federica chiede a chiunque avesse visto qualcosa di allertare i Carabinieri: “Qualche testimone c’è perchè abbiamo già tipo di auto e colore, ma abbiamo bisogno di più dettagli”. Il 37enne ha riportato una ferita composta al cranio e un ematoma allo zigomo ed è ora ricoverato al Goretti di Latina.

ASCOLTA FEDERICA