Oroscopo del giorno 17 Giugno 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quadrato con Nettuno nel vostro segno e vi incoraggia a reagire, a ribellarvi ed a mettere le cose in chiaro sul piano sentimentale. Nel volervi liberare dai vincoli della vita di coppia potreste spingervi un po’ troppo oltre: l’autonomia può passare anche attraverso una comunicazione efficace. I single pensano la loro futuro sotto vari punti di vista e preferiscono fare scelte oculate prima di impegnarsi. Professionalmente, l’aspetto astrale vi spinge a superarvi con tenacia nella negoziazione o nelle attività creative. Per quanto riguarda la salute dovreste pensare di più al vostro benessere: cercate di riposarvi il tempo necessario.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia sapete come creare il giusto clima e la vostra intensità sorprenderà positivamente il partner. I single devono restare obiettivi nel valutare le prospettive future. A lavoro avrete l’opportunità di farvi notare: siete efficaci e sapete come gestire eventuali compromessi. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di rallentare il vostro ritmo: riposatevi di più e tutto andrà meglio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno e porta un certo equilibrio nella vita. Sentimentalmente, in coppia vi sentite sicuri dei vostri sentimenti e del vostro amore. Single: finalmente deciderete di muovervi per conoscere gente nuova. Professionalmente potreste passare attraverso una zona turbolenta durante questo periodo astrale. Dovresti riorganizzarvi per superare l’agitazione e per adattarvi a nuove prospettive. Vi sentite molto bene fisicamente ma non abusate di questa condizione. Dosate le vostre energie per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie vorranno sicuramente mettere un granello di fantasia nella loro relazione. Single: seguite il vostro istinto anche se oggi sarete attratti da persone atipiche. A lavoro la tendenza è cambiare: nuova organizzazione, nuove missioni, nuovi dipendenti, partner o clienti. Se si tratta di un’idea o di un progetto in particolare, saranno collocati sotto il segno dell’innovazione. Per quanto riguarda la salute, senza dubbio, la vostra mente è troppo occupata al momento, causando affaticamento e superlavoro. Ricordatevi di riposare in attesa di riprendervi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia la passione si accentua: il partner si sente felice ed è merito vostro. Il rapporto è profondo ed i sentimenti sono più forti che mai. Single: è una buona giornata per dichiarare il vostro affetto. A lavoro è un buon momento per apportare cambiamenti importanti come la riqualificazione o la formazione. Coloro che possono far vivere la loro creatività si sentiranno bene. Per quanto riguarda la salute vi sentite abbastanza bene: dovreste approfittare di questa energia per fare più movimento e mantenere una forma sana.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, la tranquillità della coppia potrebbe essere influenzata dai vostri cambiamenti di umore. Cercate di calmarvi ed indirizzate la vostra rabbia ovunque, escluso il partner. Single: non siete particolarmente convinti della vostra situazione. A lavoro non dovreste fare affidamento sul vostro carisma per farvi rispettare. L’unica soluzione è concentrarvi su voi stessi per poter affermare il vostro punto di vista. Per quanto riguarda la salute, se ultimamente avete fatto degli eccessi, dovreste regolare il vostro stile di vita.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Le coppie in difficoltà, sperimenteranno una rinascita dinamica della relazione. Se avete un bel rapporto, una certa originalità non mancherà a sorprendervi piacevolmente. In entrambi i casi, la comprensione reciproca è migliorata. Single: le vostre priorità sono gli approcci sensuali ed i rapporti effimeri. Se volete una certa stabilità, le Stelle vi aiuteranno a trovarla. Professionalmente, l’aspetto planetario offre le migliori condizioni per finalizzare o realizzare i vostri obiettivi. Dal punto di vista della salute avete bisogno di assecondare i vostri hobby e rilassarvi.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Venere è in quadrato con la Luna nel vostro segno e porta un’ondata di tenerezza e condivisione nel piano sentimentale. In coppia, le emozioni sono nitide ed i vostri sentimenti fanno felice il partner. Single: in serata potreste ricevere un invito che vi permetterà di incontrare persone entusiasmanti. Professionalmente state lavorando duro e tenacemente: le solite tensioni possono calmarsi perché state mirando al risultato migliore. Stabilire dei mezzi efficaci provoca reazioni controverse da parte dei concorrenti. La salute è molto buona, tuttavia, se dovreste sentire qualche fastidio, non preoccupatevi: un po’ di relax e tutto tornerà come prima.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia l’atmosfera generale è tranquilla: attenzione però a cercare problemi senza una buona ragione. Il partner potrebbe perdere la pazienza se insistete troppo su argomenti inutili. Single: se decidete di andare ad un incontro, la serata sarà indimenticabile. Professionalmente, i vincoli che vi turbano stanno per trovare la giusta soluzione. Potrebbe esserci una novità nel periodo a venire e se voleste cambiare alcune cose, ora è il momento giusto. Per quanto riguarda la salute, qualsiasi nervosismo o tensione si attenuano e lasciano posto alla tranquillità.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’aspetto astrale vi porta tanta passione: siete molto felici della vostra relazione e potreste pensare un po’ di più ai piani per il futuro insieme. Single: non giudicate le persone troppo in fretta perché qualcuno potrebbe essere veramente attratto da voi. A lavoro scommettete sulla completa discrezione piuttosto che rilevare una verità. Dovreste dire ciò che pensate: servirà più del previsto. Per quanto riguarda la salute, potreste avere ancore degli alti e bassi, ma i pianeti sono dalla vostra parte.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, si annuncia un periodo di tregua: siete più aperti mentalmente e riuscite ad esprimere i vostri sentimenti in modi appassionanti. I single saranno pronti a rivedere le loro posizioni in amore e ad essere un po’ meno esigenti. Professionalmente, l’atmosfera lavorativa è molto gradevole. Se avete dei nuovi progetti l’influenza planetaria è favorevole. Per quanto riguarda la salute, alcuni di voi dimenticano di prendersi cura del corpo. Dovreste trovare la volontà e prendere il controllo della vostra vita: rallentate un po’ i ritmi e rilassatevi di più.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. I single avranno il sostegno delle Stelle per sedurre il loro prescelto. Questo è un buon momento per consolidare i rapporti. Per le coppie si annuncia una bella giornata: passerete momenti piacevoli con la vostra metà. A lavoro siete di buon umore e riuscirete a consolidare i risultati ottenuti: siete in grado di distinguere i vantaggi e gli svantaggi della vostra situazione. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sente in forma. Cercate di non superare i vostri limiti in attività troppo impegnative.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.