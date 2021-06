Oroscopo del giorno 24 Giugno 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno e vi farà dire tutto ciò che pensate. Nelle coppie armoniose, l’effetto sarà piuttosto positivo; nelle coppie che stanno attraversando un momento delicato, potrebbero nascere conflitti molto seri. Anche i single dovrebbero fare più attenzione alle parole. Professionalmente non è il momento migliore per esprimere l’insoddisfazione, potreste non essere in grado di centrare l’obiettivo. Per quanto riguarda la salute, pensate troppo negativamente e questo vi farà sentire peggio di quanto non lo siate già.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il rapporto dovrebbe rafforzarsi . Vi prenderete il tempo necessario da dedicare alla vostra relazione: la lealtà vi farà guadagnare tutta la fiducia del partner. Single: se siete interessati da una persona in particolare, è possibile idealizzarla un po’ troppo a causa del flusso di sentimenti mandati da Marte. Rimanete obiettivi. A lavoro le decisioni saranno prese in base ai gusti personali e non saranno veramente oggettive. State attenti a non mescolare tutto. La salute non è al top: dovreste rilassarvi di più e cercare del tempo per riposarvi.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, se per alcuni l’atmosfera era cupa ultimamente, le cose dovrebbero andare meglio: dopo una buona discussione, potreste persino lasciarvi trasportare dal desiderio di progettare il futuro. Single: dovreste fare la vostra proposta senza aver paura di essere respinti. A lavoro, siete soddisfati del vostro giudizio e delle scelte fatte di recente. Siete motivati ad andare sulla vostra strada anche senza l’aiuto dei collaboratori. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sarà in ottime condizioni: ricordatevi di idratare il corpo e di rilassarvi ogni tanto.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia potreste provare un risentimento nei confronti del partner: cercate di capire se i vostri dubbi sono ben fondati ed agite di conseguenza. Single: sarete troppo malinconici per accettare un invito. A lavoro, l’influenza di Plutone mette in evidenza un periodo di cambiamenti professionali. Se considerate una conversione professionale, avete buone probabilità di successo. La salute è nella norma, ma il vostro stile di vita non è il più salutare.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete troppo esigenti con la vostra metà: cercate di essere più affettuosi se volete ricevere l’attenzione desiderata. Single: se aspettate delle notizie che sembrano tardare più del dovuto, probabilmente avete commesso degli errori. Professionalmente, se le cose non vanno secondo i vostri piani, dovreste imporvi con fermezza e cercare di motivare gli altri attraverso discorsi incoraggianti. Per quanto riguarda la salute, anche se vi sentite un po’ stanchi, non avete nulla da preoccuparvi: riposate un po’ e tutto tornerà alla normalità.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia sarà una giornata felice: si faranno progetti, si parlerà di acquistare una casa, si programmano le vacanze e tutto ciò vi avvicina al partner consolidando il vostro rapporto. Per i single la giornata promette un incontro piacevole: lasciatevi andare senza pensare troppo al futuro. Professionalmente, la comunicazione sarà di qualità e potreste scoprire cose sui alcuni colleghi che vi farà cambiare idea positivamente. La salute è ottima: vi sentite calmi e rilassati e siete in armonia con voi stessi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, cercherete di mostrare al partner il vostro sostegno: occhio però a non incolparlo di giocare da solo, potreste essere fraintesi. Single: se desiderate avvicinarvi di più ad una persona, rendetevi disponibili e premurosi ma senza forzare il destino. Professionalmente, dovreste cercare di essere più tolleranti con gli altri per non rischiare di innescare dei conflitti di opinione. Per quanto riguarda la salute, se avvertiste un calo di forze, dovreste fare una passeggiata per prendere una boccata d’aria fresca.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, si annunciano momenti felici da condividere con la vostra metà. Single: oggi sarete inclini ad offrire più attenzione ai vostri cari piuttosto che cercare l’amore. A lavoro, l’atmosfera generale sarà piacevole e riuscirete a placare situazioni conflittuali se ce ne sarà il bisogno. Per quanto riguarda la salute, la forma fisica è nella norma ed anche il morale, tuttavia dovreste cercare di fare più movimento.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, coloro che stano vivendo in tensione, potrebbero vedere un miglioramento, tuttavia cercate di avere un atteggiamento diplomatico nei confronti del partner. I single saranno guidati dal romanticismo, ma non troveranno proprio oggi la loro metà. A lavoro sarete acuti, perspicaci, loquaci ed è un buon momento per firmare nuovi contratti o per avviare nuovi progetti. Per quanto riguarda la salute, siete in ottime condizioni e se avete pensato di rinunciare ad alcuni vizi, questo è un periodo propizio.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia volete solo trascorrere del tempo insieme al partner e godervi ogni attimo: dire le cose importanti che avete nel cuore vi aprirà una nuova strada per il futuro. I single vorranno esprimere chiaramente ciò che sentono. Professionalmente la giornata si svolgerà senza intoppi: sarete in grado di riunire alcuni collaboratori e questo darà un nuovo impulso alle vostre attività. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi danno una buona energia che vi fa considerare tutti gli aspetti della vita con vero ottimismo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno ed aumenta l’impulsività. In coppia, la rabbia e gli argomenti scoppiano più velocemente del solito e dovreste misurare le vostre parole per evitare un brutto conflitto. Single: vi manca la pazienza e proverete a forzare un po’ la mano del prescelto. Professionalmente prenderete le iniziative, e anche se questo vi renderà un po’ nervosi, sarete ricompensati a breve. Per quanto riguarda la salute, se avvertite un po’ di tensione, dovreste cercare di fare qualche esercizio fisico che vi aiuterà a calmare anche i pensieri dannosi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, state dando il meglio di voi stessi per mostrare la lealtà ed il vostro amore: l’atmosfera è romantica e si prepara una dolce serata, favorevole alla complicità. I single attirano l’attenzione e non sarebbe escluso ricevere qualche invito, tuttavia cercate di restare con i piedi per terra. Professionalmente ci sono delle scadenze da rispettare e questo vi rende impulsivi: mantenete un certo spazio di manovra per non incartarvi da soli. Per quanto riguarda la salute, il posizionamento astrale è favorevole al relax ed alla meditazione: trovate un po di tempo per voi stessi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.