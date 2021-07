Paulius Dambrauskas nel roster della Benacquista Basket Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha siglato un accordo annuale con l’atleta lituano Paulius Dambrauskas, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2021/22.

Dambrauskas, play/guardia, classe 1991 per 195 cm di altezza e 83 kg di peso, è il primo giocatore straniero del team latinense per questa stagione ed è alla sua prima esperienza nel nostro Paese: «Ho visitato l’Italia come turista un paio di volte e mi è piaciuta molto. È un luogo molto bello e sono davvero super eccitato all’idea di poterci giocare e competere – dichiara l’atleta nativo di Vilnius, capitale della Lituania – Non ho mai giocato in Italia prima d’ora, ma ho sempre sentito parlare molto bene dei campionati italiani. Vedo questa opportunità come una nuova sfida e un’esperienza di crescita. Non vedo l’ora di far parte della mia nuova squadra e poter scoprire le bellezze che la città di Latina può offrire a me e alla mia famiglia».

Paulius è reduce da una stagione disputata con l’Enea Astoria Bydgoszcz nella massima serie del campionato polacco di pallacanestro con 11.6 punti, 2.1 rimbalzi e 3.8 assist di media su 18 partite giocate. Dal mese di aprile si è trasferito in Francia nello starting five degli Sharks Antibes, nella seconda serie nazionale del campionato francese, dove ha terminato la stagione con una media di 12.3 punti, 2.3 rimbalzi e 4.1 assist di media su 12 gare disputate.

La carriera – Paulius Dambrauskas, play/guardia di 195 cm e 83 kg, nasce a Vilinius il 16 dicembre del 1991. Cresce cestisticamente nel settore giovanile della Lietuvos Rytas Vilnius (2008-2009) per poi passare alla massima serie del campionato di basket lituano con la Perlas Vilnius, con la quale prende parte sia alla Lega Baltica, che alla Lega Lituana giocando sempre in quintetto base. Continua a militare nella LKL, vestendo le maglie di varie squadre lituane, fino alla stagione 2015/16. Nel 2016/17 fa il suo esordio in Francia con l’Aix-Maurienne Saovie Basket nella seconda lega francese. Nel 2017/18 sale di livello e si trasferisce in Polonia per disputare il massimo campionato con la formazione MKS Dabrowa Gornicza. La stagione seguente fa ritorno in patria e firma con la Neptnas Klaipeda (LKL) mentre nel 2019/20 è di nuovo protagonista in Polonia con la BM Slam Stal Ostrow. Nel 2020/21, sempre nella prima lega polacca, gioca con l’Enea Astoria Bydgoszcz fino ad aprile e chiude la stagione nella seconda serie francese con gli Sharks Antibes. Per la stagione 2021/22 Paulius Dambrauskas indosserà la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.