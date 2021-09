Basket, Benacquista Latina batte Stella Azzurra, ma non si qualifica alle Final Eight

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket vince nettamente l’ultima sfida della fase di qualificazione della Supercoppa di Serie A2 ospitando al PalaBianchini la Stella Azzurra Roma, ma il successo conquistato con il risultato di 95-79 al termine di una sfida meritata non è sufficiente a ottenere la qualificazione alle Final Eight, come miglior seconda, piazza che spetta a Fabriano. Gli uomini guidati da Coach Gramenzi dopo un giorno di riposo, torneranno ad allenarsi martedì in vista delle ulteriori due settimane di preparazione, prima dell’inizio della regular season, domenica 3 ottobre.

I tabellini –

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Stella Azzurra Roma 95-79 (30-22, 55-44, 74-58)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 14, Veronesi 8, Donati, Mouaha 14, Henderson 8, Bozzetto 9, Radonjic 12, Tarozzi n.e., Fall 21, Ambrosin 9, Dambrauskas n.e. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Stella Azzurra Roma: Visintin 4, Jackson 24, Innocenti 2, Giannozzi, Menalo 12, Mabor 2, Pugliatti 3, Ghirlanda 4, Rullo12 , Barbante 9, Marcius 7, Ndzie. Coach D’Arcangeli, Assistenti Micheletto e Sferruzza.

Arbitri: Gagliardi Gianluca di Anagni (FR), Di Toro Claudio di Perugia, Doronin Vladislav di Perugia