Terracina, cane strappa il dito medio ad un uomo durante il giro di consegne

TERRACINA – E’ stato azzannato da un cane che gli ha staccato un dito. E’ accaduto il 30 aprile a Terracina ad un uomo di 72 anni mentre era al lavoro ed effettuava il giro di consegne alimentari. Giunto in Via Fiora infatti, l’uomo è sceso dal furgone e si è trovato davanti un pastore tedesco. Per ragioni che sono ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri dela compagnia di Terracina intervenuti, l’uomo, probabilmente nel tentativo di ripararsi si è protetto con la mano e il cane lo ha morso. Ferito, è stato poi trasportato al Fiorini di Terracina da un’ambulanza del 118. Ha riportato l’amputazione del dito medio della mano destra e una lacerazione dell’anulare.