La Asl di Latina dichiara decaduto il direttore sanitario aziendale Giuseppe Visconti

LATINA – E’ stato dichiarato decaduto il direttore sanitario aziendale della Asl di Latina, Giuseppe Visconti. La delibera è stata pubblicata oggi sull’Albo Pretorio della Asl, firmata dalla direttrice Silvia Cavalli.

Visconti, medico e top manager della sanità pubblica, nominato dal precedente direttore Giorgio Casati che lo ha rinnovato all’inizio della pandemia, di cui ha gestito la fase più delicata ed emergenziale, è infatti assente da Latina da marzo scorso, da quando gli è stata diagnosticata una grave patologia che sta richiedendo cure impegnative e non brevi. Visconti è stato sostituito in tutto questo periodo da Laide Romagnoli direttrice della Uoc Programmazione e Governo Clinico, e sua stretta collaboratrice.

Secondo quanto si può evincere leggendo l’atto, è stata la lettera inviata a luglio scorso da Visconti alla Asl, con la quale si comunicava un periodo di “assenza dal servizio per 8-12 mesi complessivi”, a fare decidere l’attuale manager per la decadenza dal servizio, esattamente allo scadere del sesto mese, “vista la strategicità e l’importanza del ruolo del direttore sanitario in un’azienda sanitaria di dimensioni quale la Asl di Latina”.

Visconti ha deciso di non commentare.