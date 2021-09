La Celentano sprona la sua coalizione: “Diamo il massimo per il rush finale”

LATINA – “Dare il massimo negli ultimi giorni di campagna elettorale, confermando la nostra presenza costante sul territorio e la vicinanza alle persone già dimostrate in cinque anni di lavoro sui banchi dell’opposizione”: Matilde Celentano ha voluto spronare tutti i candidati di Fratelli d’Italia e dell’intera coalizione di centrodestra, perché in questo rush finale che precede l’appuntamento con le urne si può fare di più. Nel lustro appena trascorso si è fatta conoscere come consigliera comunale ma sono in tanti ad apprezzarla anche come medico, da anni impegnata con l’associazionismo su tutto il territorio.

“E’ ora di restituire Latina alla sua connotazione storica. La nostra città è sempre stata un laboratorio della Destra italiana e deve tornare ad esserlo dopo cinque anni di assoluto oscurantismo. Al contrario di quanto affermano in Lbc, Latina è stata sottratta ai latinensi perché in questi anni ha perso la sua identità. Ecco perché a Fratelli d’Italia e all’intera coalizione spetta una responsabilità importante: dobbiamo vincere al primo turno e iniziare subito a costruire con lungimiranza, competenza e presenza sul territorio. E’ arrivato il momento di ricominciare ad assaporare il vero valore della politica e del confronto, aspetti del tutto dimenticati dall’attuale Amministrazione. Personalmente ho svolto con passione il mio ruolo all’interno dell’Opposizione, ma adesso è giunta l’ora di proporre e mettere in pratica le nostre idee. Avanti tutta, quindi: il Centrodestra deve riprendersi la città!”.