Oroscopo del giorno 28 Settembre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia, se distanza e confusione si sono manifestate tra voi ed il partner, è arrivato il momento di reagire. Single: aspettate una notizia che tarda ad arrivare e questo vi rende nervosi. Cercate di mantenere la calma ed aspettate che il tempo faccia il suo corso. Professionalmente, l’aspetto astrale aumenterà le tensioni già esistenti e dovreste restare diplomatici e realisti per evitare di peggiorare la situazione attuale. Per quanto riguarda la salute, l’affaticamento e lo stress si stanno accumulando: date la priorità alle pause e al riposo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Saturno è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente si annuncia una giornata favorevole sul piano coniugale grazie alle Stelle attualmente situate nella zona dell’amore. Single: il vostro fascino ammaliante sarà migliorato e riuscirete a sedurre il vostro prescelto con sorprendente facilità. Professionalmente prenderete una serie di iniziative che saranno utili per il buon funzionamento delle procedure di lavoro: tuttavia potrebbero non soddisfare i vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, alcuni stati d’animo vi impediscono di godervi la giornata: cercate di pensare positivamente e fare alcune passeggiate nella natura.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente i rapporti di coppia sono sotto il segno dei progetti comuni. Se avete richieste importanti da fare o un’idea da presentare, è il momento giusto perché il partner sarà pronto ad accontentarvi. Single: è il giorno per capire se ciò che sentite per una persona in particolare è solo amicizia o qualcosa di più. Professionalmente, Mercurio accentua le capacità comunicative ed organizzative: più sarete concentrati, più velocemente riuscirete a portare a termine un lavoro. Per quanto riguarda la salute, se negli ultimi giorni vi siete sentiti stanchi, l’aspetto astrale vi aiuterà a rimettervi in ottima forma fisica.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente le coppie godono di un rapporto sano basato sul rispetto reciproco e sentimenti profondi. I single vogliono rianimare la loro vita sociale e stanno riflettendo sulle loro aspettative e necessità in amore. Un incontro con una persona nuova è particolarmente promettente e potrebbe essere un passo verso una nuova vita. Professionalmente, anche se avete tanti progetti ed idee, dovrete considerare un blocco imprevisto. Non cercate di forzare le cose ed armatevi di pazienza. Per quanto riguarda la salute, state trascurando voi stessi ed il corpo ne risente: riposatevi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Saturno è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia vi renderete conto con felicità che il partner condivide le vostre stesse idee e desideri. Single: le vostre concezioni troppo idealiste vi impediscono di vedere un dettaglio di importanza capitale per il vostro futuro. Professionalmente, le vostre qualità saranno evidenziate e dovreste avere una giornata soddisfacente se approfitterete dei vantaggi che avrete. Per quanto riguarda la salute, potreste decidere di impegnarvi seriamente in un attività fisica per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia deciderete di passare la giornata accanto al partner e godere della vostra intimità. Single: siete pronti ad iniziare una relazione e non risparmierete i vostri sforzi per mostrare i sentimenti più profondi. Professionalmente state diffondendo tutte le vostre idee e tutti i vostri progetti e state anche motivando alcuni dei vostri colleghi a seguirvi nel percorso. Per quanto riguarda la salute, la posizione di Marte vi porterà un’energia fisica e mentale infallibile: tuttavia, concedetevi qualche pausa per poter godere a lungo di buona vitalità.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. In coppia godrete di un cielo astrale privilegiato. Il rapporto sarà molto piacevole e non perderete l’opportunità di rendere piccante la giornata, magari preparando una sorpresa per la sera. Single: la mentalità di oggi vi renderà disponibili agli altri, rendendo gli eventuali incontri, vere e proprie occasioni. Professionalmente saprete come usare le parole e come scegliere gli argomenti per convincere chi vi circonda della validità dei vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, sarete in buona forma fisica, tuttavia non trascurate l’attività sportiva.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia i rischi di conflitto sono accentuati dall’aspetto planetario: sarete nervosi e riluttanti ad accettare le minime osservazioni da parte del partner. Single: sarete ipersensibili e non dovreste provare ad esprimere i vostri sentimenti proprio oggi. Professionalmente farete di tutto per avanzare nei vostri progetti ma dovreste restare concentrati per non commettere errori irrimediabili. Per quanto riguarda la salute, avrete energia positiva durante il giorno e dovreste pensare ad attività fisiche per mantenervi in ottima forma.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale può disturbare l’atmosfera generale e dovreste cercare di essere realisti nelle vostre richieste per non allontanare il partner. Single: se recentemente avete avuto un incontro diverso dal solito potreste sentirvi confusi. Non preoccupatevi, lasciate che le cose accadano. Professionalmente sarà una giornata impegnativa: dovreste organizzarvi al meglio per portare a termine quello che avete programmato. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete molto stanchi e dovreste riposarvi per tornare in forma.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il rapporto è forte e positivo: avete la sensazione che sia l’immagine di ciò che avete sempre desiderato e vi considerate persone fortunate. Single: potreste veder trasformare la vostra vita in seguito ad un evento che si svolgerà oggi. Professionalmente la configurazione astrale è favorevole per lo sviluppo a livello personale. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete bene ma dovreste cercare di muovervi di più per godere di un buon sonno.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, fate attenzione alla vostra suscettibilità: potreste causare scontri non necessari con il partner. Dovreste aspettare che Saturno cambi la sua posizione per riconquistare una certa pace interiore. Non è questo giovedì che le persone single troveranno la loro anima gemella. Professionalmente sarà una giornata pesante: metterete tutto in discussione e non sarete abbastanza concentrati sulle questioni importanti. Per quanto riguarda la salute siete esausti sia fisicamente che mentalmente: avete bisogno di riposare per poter riprendere le forze.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia sarete in grado di dissipare qualsiasi malessere sul nascere e vi avvicinerete di più al vostro partner: parlate liberamente del vostro futuro. Single: le Stelle creano ottime prospettive di incontri. Professionalmente sembra che gli sforzi compiuti fino ad ora stiano iniziando a dare i loro frutti. Mantenete il vostro ritmo e nulla vi può fermare. Per quanto riguarda la salute, una forza silenziosa vi accompagnerà e la giornata sarà molto piacevole.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.