Riparte la stagione del teatro Moderno a Latina. Primo appuntamento con “Letizia va alla guerra”

LATINA – Prende il via domani, venerdì 1 ottobre, la stagione 2021/22 del teatro Moderno di Latina. Dopo un anno e mezzo difficilissimo, con perdite che, in tutto il settore, hanno superato l’80%, il direttore artistico Gianluca Cassandra non perde la voglia di fare: “Dal 1 ottobre, apriremo con una capienza al 50%, ovviamente con green pass”. E nonostante le tante limitazioni, il pubblico ha risposto benissimo: “Abbiamo avviato la campagna abbonamento alla fine di giugno e nonostante ci fossero ancora tante incertezze, i nostri fedeli hanno subito colto la possibilità di venire a teatro. Ci auguriamo di poter riaprire tutta la sala perchè al momento abbiamo liste d’attesa per gli abbonamenti”.

La stagione parte, non a caso, con Letizia va alla guerra, di una compagnia giovane, forse coloro che hanno sofferto di più questa pandemia. La scelta è voluta, ci ha spiegato Gianluca Cassandra questa mattina su Radio Immagine

Si proseguirà poi dal 22 al 24 ottobre con Toilet scritto, diretto ed interpretato da Gabriele Pignotta, dal 19 al 21 novembre con Hollywood Burger di Roberto Cavosi per la regia di Pino Quartullo con in scena Giobbe Covatta. Dal 3 al 5 dicembre è la volta de Il Rompiballe con Paolo Triestino, Giancarlo Ratti, Antonio Contel, Loredala Piedimonte, Matteo Montaperto e Alessio Sardelli. Si riparte a gennaio (21-22-23) con Simone Montedoro, Toni Fornari e Claudia Campagnola in L’uomo ideale, mentre dal 4 al 6 febbraio in scena Que Sera’ con Edy Angelillo, Giancarlo Ratti e Paolo Triestino. Dal 18 al 20 marzo Corrado Tedeschi e Martina Colombari presentano Montagne Russe di Eric Assous per la regia di Marco Rampoldi. Dal 22 al 24 aprile Tre uomini e una culla con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana. Si chiude dal 6 all’8 maggio con Il matrimonio perfetto di Matteo Vacca, Marco Fiorini, Ketty Roselli, Claudia Ferri, Valeria Sandulli ed Elisa Pazi. L’orario degli spettacolo è: Venerdì 21:00, Sabato 17:00 e 21:00, domenica 17:30. “Sono previsti anche quattrp fuori abbonamento di cui uno certamente a capodanno”, conclude Cassandra. Per info: 0773 66 05 50 – 346 97 73 339 info@modernolatina.it.