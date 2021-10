Covid, 54 nuovi casi in provincia di Latina, 19 ad Aprilia, e un decesso

LATINA – Resta sopra i cinquanta, il numero dei nuovi casi di Covid in provincia di Latina, sono 54 quelli segnalati dal bollettino della Asl di Latina del 22 ottobre, e un decesso. Sono 19 i positivi accertati solo nel comune di Aprilia, 4 a Fondi, Formia e Sezze, 3 casi invece nei comuni di Latina, Lenola, Sabaudia e Terracina.

Nelle ultime 24 ore è stato effettuato un solo ricovero ospedaliero mentre sono 41 le guarigioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel territorio, sono 1482 le dosi di vaccino somministrate nell’arco della giornata di ieri.

Resta alta l’attenzione su una comunità alloggio per anziani di Sabaudia dove è stato rilevato un focolaio di covid. Dopo i primi sospetti dei sanitari l’esito dei tamponi molecolari effettuati in questi giorni su pazienti e operatori della struttura ha confermato la presenza di positivi. In particolare, il monitoraggio della Asl ha consentito di accertare la presenza di 17 contagiati su 24 ospiti totali, mentre i casi di covid fra gli operatori sono sette su 15 dipendenti. L’azienda sanitaria, come già avvenuto per altri casi analoghi, ha disposto la chiusura della struttura e l’isolamento dei contagiati ma ha attivato anche il servizio Uscar per i pazienti sintomatici che saranno costantemente monitorati ed eventualmente trasferiti in ospedale per la somministrazione degli anticorpi monoclonali. I positivi erano tutti vaccinati ma in attesa di ricevere la terza dose. (in foto il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina, Antonio Sabatucci)