Grave incidente stradale a Latina, il conducente guidava sotto l’effetto dell’alcool

LATINA – La scorsa notte i Carabinieri di Latina sono intervenuti nei pressi della Pontina, dove un 50 enne del Burundi, residente a Latina, alla guida di un’auto, per cause in corso di accertamenti, nel viaggiare in direzione Terracina, è finito contro il delineatore che indica l’inizio del new jersey. La vettura si è ribaltata sul fianco sinistro terminando la corsa nella corsia parallela. L’uomo è stato soccorso, insieme alla moglie, connazionale, dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco. il 50enne è stato trasportato al Goretti di Latina, ma a causa delle gravi lesioni riportate, ha subito l’amputazione del braccio sinistro, è ora ricoverato in prognosi riservata.

L ’esame alcolemico ha riscontrato un tasso molto superiore al limite consentito è stato quindi denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’auto è stata sequestrata.