Il Latina Calcio 1932 incassa al Francioni un’altra sconfitta

LATINA – Il Latina Calcio 1932 perde in casa contro il Catanzanro nel turno infrasettimanale allo stadio Francioni (0-2). Una sconfitta che pesa perchè ora il Latina è terzo ultimo in classifica, con 8 punti, insieme alla Vibonese, che domenica aveva sconfitto i pontini. Il direttore sportivo, in conferenza stampa, ha detto che “l’allenatore non è in discussione, ha sposato un progetto e dopo due mesi non lo mandiamo via”.

Latina Calcio 1932 0 – 2 US Catanzaro 1929

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Cardinali, Giorgini (27’ st Andrade Siqueira), Amadio, Carletti, De Santis, Sane (1’ st Rosseti), Marcucci (27’ st Barberini), Teraschi (11’ st Di Livio), Tessiore, Esposito, Nicolao (11’ st Atiagli). A disposizione: Alonzi, Spinozzi, Zini, Celli, Mascia, Ercolano, Rossi. Allenatore: Di Donato.

US Catanzaro 1929 (3-4-1-2): Branduani, De Santis, Fazio, Scognamillo, Rolando (7’ st Bearzotti), Welbeck, Verna, Vandeputte (37’ st Tentardini), Bombagi (37’ st Risolo), Curiale (24’ st Carlini), Vazquez (24’ pt Cianci). A disposizione: Nocchi, Romagnoli, Monterisi, Porcino, Cinelli, Ortisi, Gatti. Allenatore: Calabro

Arbitro dell’incontro: Marco Ricci di Firenze.

Assistenti: Pietro Lattanzi di Milano e Mauro Dell’Olio di Molfetta.

Quarto Ufficiale: Valerio Pezzopane di L’Aquila.

Marcatori: 15’ pt Vazques (Rig. C), 10’ st Scogliamillo (C),

Ammoniti: 43’ pt Teraschi (L)

Recuperi: 0’ pt; 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 4 US Catanzaro 1929 4

Note: Spettatori totali 968