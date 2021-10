Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno e potrebbe rendere questa giornata cupa. Sul lato sentimentale avrete difficoltà a sostenere il comportamento distaccato del vostro partner. La vostra relazione non attraversa un buon momento. Allo stesso modo, i single, avranno l’impressione di essere ignorati, quasi trasparenti, mettendoli di cattivo umore. Sul piano finanziario non tutto procede per il meglio, ma non disperate: i vostri sforzi, specialmente sul lavoro, daranno i frutti sperati. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di riposo per rimettervi in sesto.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno e potrebbe creare disaccordi in amore. In effetti potreste non apprezzare l’atteggiamento distante del vostro partner. Per i single: se recentemente avete fatto degli incontri non aspettatevi grandi successi: date tempo alle persone. Professionalmente sarà una giornata impegnativa: cercate di rimanere concentrati sul lavoro da fare. Potreste sentirvi esaurirti in questo periodo: riposate di più e, soprattutto, prendetevi cura della vostra alimentazione. Una passeggiata può aiutarvi a ricaricare le batterie.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Oggi è la giornata giusta per la passione e la sensualità. I single saranno i più coinvolti. Potreste vivere, quest’oggi o nei prossimi giorni, momenti molto emozionanti. Idee folli vi attraverseranno la mente: divertitevi! A lavoro potreste non sentirvi particolarmente socievoli: alcuni di voi si sentono stanchi ed è perché pensano troppo: il cervello ha bisogno di riposo. Certo, non amate il dolce far nulla, ma dovreste frenare l’impeto per non rischiare di peggiorare la salute.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e porta influssi eccellenti. In coppia, avrete un fascino irresistibile. Questo è il momento di accelerare con il partner. Single: avete deciso di passare alla modalità seduzione, non male per oggi. In ogni caso, la maggior parte di voi può fare leva sulla loro attrazione. A lavoro le cose migliorano e vi sentite sicuri di voi stessi. Spesso siete in grande forma, ma oggi vi sentite in grado di volare. Occhio a non stancarvi troppo però: anche se preferite godervi la vita di tutti i giorni, dovreste stare attenti a come spendete le vostre energie.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in congiunzione con Giove nel vostro segno ed un vento d’amore soffia per le coppie. Per chi progetta di vivere insieme o formalizzare la propria unione, oggi è la giornata migliore per agire. Single: fatevi coraggio ed esprimete i vostri sentimenti, le Stelle vi sostengono. Professionalmente è arrivato il momento per chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso. La salute è buona, continuate a prendervi cura di voi stessi e tutto andrà per il meglio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno e pone il desiderio al centro delle relazioni romantiche. Siete in sintonia con il vostro partner, fate dei piani insieme e pensate la vostra vita futura. I single sono determinati a conquistare l’anima gemella concentrandosi sul loro potere di seduzione. In prospettiva, sarà una giornata bella ed originale. Vi sentite particolarmente vitali e decisi in quel che riguarda il vostro lavoro. Siete pronti a fare un passo avanti con la carriera. Le vostre iniziative potrebbero portare la vostra vita professionale ad un livello importante.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno e potrebbe causare dei malintesi nella vostra vita sentimentale. Il vostro partner sembra distaccato e pensieroso, potreste non capire le sue vere motivazioni. Prima di trarre conclusioni sbagliate dovreste considerare la situazione in modo obiettivo. Per i single è consigliato di aspettare un altro po’ prima di svelare i vostri sentimenti. Se Saturno è il maestro del tempo, oggi non sarà il vostro alleato e non vi aiuterà ad avere fiducia in voi stessi. Anche se siete alle strette con i tempi, dovreste rendervi conto di quanto potenziale avete. Non scoraggiatevi. Non vi sentite molto in forma, tuttavia, alcuni di voi si sentiranno molto meglio degli altri in questa giornata.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e porterà un po’ più di calore nella vostra vita sentimentale. Le relazioni saranno significativamente migliorate soprattutto per coloro che hanno avuto dei problemi. Che siate in coppia o single, la situazione personale dovrebbe prendere una nuova svolta. Finalmente capirete da dove viene il vero problema. Non esitate a parlare e ad essere sinceri perché oggi è la giornata buona per farlo. I vostri sforzi al lavoro stanno iniziando a dare i frutti. Tuttavia, non abituatevi troppo a questa situazione e preparatevi a qualche spesa. Assumetevi le vostre responsabilità o prendetevi un po’ più di tempo per pensare.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Questa configurazione planetaria dovrebbe far rifiorire i vostri sentimenti. In effetti alcuni di voi pensano a sistemarsi poco a poco e diventare consapevoli. Il Sole nel vostro segno dovrebbe ispirarvi a trovare nuove idee per alimentare il vostro rapporto. Anche i single saranno un po’ più caldi. Un vero desiderio di passione vi invade e siete determinati a trovare colui con cui viverlo. Professionalmente, la maggior parte di voi avrà ben poche motivazioni e penserà ad una soluzione per finire prima la giornata. Non avete molta voglia di pensare ai problemi altrui. Avete bisogno di calma e tranquillità per poter riposare.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. A livello sentimentale dovreste mantenere la calma. In coppia siete troppo esigenti con il partner che vorreste sempre all’altezza delle vostre aspettative. Single, non correte troppo: prendetevi il tempo necessario prima di agire e le Stelle vi ricompenseranno. A lavoro è consigliato non occuparsi di dati sensibili: potreste non raggiungere il risultato desiderato, nonostante i vostri sforzi e la vostra professionalità. La Luna può avere un effetto incerto e i vostri interlocutori potrebbero essere indecisi nelle loro scelte. La salute è buona, tuttavia un po’ di relax vi farebbe bene.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Questo aspetto astrale favorisce il romanticismo: in coppia potreste pensare ad una gita romantica, ad una vacanza fuori città o ad un pranzo speciale. Per i single potrebbe essere la giusta occasione per incontri piacevoli. Dal punto di vista professionale, le Stelle favoriscono gli investimenti: ogni scelta potrebbe essere positiva. Per quanto riguarda la salute, dovreste trascorrere un po’ di tempo in natura: il vostro corpo vi ringrazierebbe.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno e, purtroppo, non promette nulla di buono. Non trascurate il vostro partner, e comunicate per risolvere le questioni. Anche per i single, il clima astrale non è favorevole per nuovi incontri, i vostri pensieri sono rivolti ad altro. Fate attenzione agli acquisti impulsivi e non spendete se non è necessario. La posizione di Saturno in congiunzione con la Luna potrebbe ridurre il vostro entusiasmo e farvi sentire stanchi. Dovreste trascorrere più tempo con la famiglia, ve ne sarà grata.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.