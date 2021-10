Sviluppo blu e sostenibile, l’Enea supporterà il Comune di Ventotene e la Commissaria per Santo Stefano Silvia Costa

VENTOTENE – L’Enea supporterà il Comune di Ventotene e la Gestione Commissariale per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano, fornendo la sua consulenza, da una parte per pianificare le iniziative da realizzare per perseguire nuove opportunità di sviluppo socio- economico e di ripopolamento del territorio in armonia con le esigenze di salvaguardia e sviluppo dell’ecosistema, dall’altra per valutare la sostenibilità dei diversi interventi previsti per l’ex carcere borbonico. E’ quanto prevedono i protocolli d’intesa firmati con i due enti il 23 ottobre, che aprono “un capitolo di straordinario interesse per l’ambiente e per il futuro delle due isole, sempre più rappresentative di un nuovo paradigma di sostenibilità nel Mediterraneo”, dicono i firmatari.

L’ambizione ulteriore è realizzare una sperimentazione-pilota, a livello nazionale, di sviluppo sostenibile e transizione circolare ripetibile in altre isole minori del Mediterraneo.

Tra gli obiettivi dell’accordo con il Commissario – si legge in una nota – il supporto tecnico scientifico per la sostenibilità dei diversi interventi previsti nel progetto di recupero dell’ex carcere, il coordinamento con le altre iniziative, in corso e in preparazione, sull’isola di Ventotene e la costituzione di un Centro Internazionale per la Crescita Blu (per la gestione sostenibile delle risorse ittiche e del mare) da promuovere con le altre realtà della costa pontina e del territorio.

In linea con la vocazione di ‘Scuola di alti pensieri’ di Ventotene, il Centro per la Crescita Blu attiverà occasioni di studio e ricerca internazionale di alta formazione, a supporto delle imprese, non sono della filiera turistica ma anche delle attività marine in senso esteso, includendo tra queste anche la pesca e l’acquacultura così come la cantieristica e, più in generale, a supporto della transizione ecologica di tutta la fascia costiera e dell’entroterra, verso una bioeconomia blu e circolare, che supporti le amministrazioni, le organizzazioni, cosi come gli studiosi, i ricercatori e i cittadini attraverso eventi di formazione e informazione, favorendone il coinvolgimento attivo.

Nell’occasione il sindaco dell’isola Gerardo Santomauro ha sottolineato come “Ventotene con la prima comunità energetica sia oggi un esempio nell’innovazione ecosostenibile”, mentre il Presidente dell’ENEA Gilberto Dialuce ha detto che “i protocolli firmati consentiranno di realizzare sull’isola di Santo Stefano e nel resto del territorio del Comune di Ventotene una sperimentazione ‘pilota’ di sviluppo sostenibile e transizione circolare che potrà poi essere declinata a livello nazionale, in altre isole minori o in altri contesti territoriali aventi caratteristiche similari”.

La Commissaria Silvia Costa ha evidenziato che “anche grazie a questo importante accordo il Progetto per Santo Stefano può davvero diventare “un vero laboratorio dello sviluppo sostenibile”, in linea con le politiche europee e le scelte strategiche del nostro Governo, dove la specifica competenza di ENEA, come istituto pubblico per la ricerca in campo energetico, ambientale e tecnologico, potrà dare un prezioso apporto in termini di expertise e di valutazione nonché di visione integrata tra le due isole.”