A Latina un “Viaggio in Europa” con l’avvocato Michele Gerace: l’MFE festeggia i 68 anni

LATINA – Oggi, lunedì 15 novembre, triplo appuntamento in occasione del 68° anniversario della fondazione del Movimento Federalista Europeo di Latina. Presso l’Archivio di stato di Latina sono stati rinvenuti alcuni importanti documenti riguardanti la fondazione del Movimento Federalista Europeo la cui sezione di Latina è nata, grazie all’impegno di alcuni giovani, nel novembre del 1953 e per ricordare l’impegno ma anche per guardare al nostro presente per un futuro più europeo e internazionale, la sezione del MFE di Latina in collaborazione con l’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli ospiteranno per l’intera giornata a Latina l’avv. Michele Gerace.

Il primo appuntamento è fissato alle ore 10,40 presso il Liceo Grassi di Latina: Viaggio in Europa. Tra storie e libri. Educare alla cittadinanza europea. “L’unità dell’Europa, utopia o realtà?”.

Con l’avv. Michele Gerace, dialogheranno con gli studenti Mario Leone, direttore dell’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, e Maria Gabriella Taboga, vice segretaria MFE sez. “Altiero Spinelli” di Latina. Durante gli interventi saranno presentati i volumi: “Qualcosa che sfiora l’utopia. Pensare un futuro più giusto” (Jouvence, 2021) e “L’ABC dell’Europa di Ventotene” (Ultima Spiaggia, 2021).

Nel pomeriggio doppio appuntamento aperto al pubblico.

Alle ore 17.15 nell’aula magna dell’Istituto “Mattei” di Latina presentazione del libro dell’avv. Michele Gerace, “Qualcosa che sfiora l’utopia. Pensare un futuro più giusto” (Jouvence, 2021), nell’ambito delle iniziative deliberate dal Consiglio d’Istituto per valorizzare gli spazi della scuola e aprire le porte alla città. Interverrà la Dirigente scolastica, prof.ssa Antonietta De Luca. Dialogheranno con l’Autore la prof.ssa Francesca Neiviller, segretaria MFE Latina, Maria Garbiella Taboga, vice segretaria MFE Latina e Mario Leone, direttore dell’Istituto Altiero Spinelli.

Alle ore 19, evento conclusivo della giornata, presso la Stella – Brasserie, in via Lago Ascianghi 37 a Latina. “Eurobeer”, quattro chiacchiere con l’avv. Michele Gerace che metterà “in campo” il suo format del “Bar Europa”. Occasione questa anche per tanti giovani di avvicinarsi ai temi dell’integrazione europea e dell’impegno militante. Un aperitivo insieme, visione di filmati e foto, dibattito e qualche buon consiglio di lettura. L’evento è a numero chiuso ed è prevista una consumazione obbligatoria a prezzo convenzionato.

Partner degli eventi la Libreria Tuttoscuola Sicconi di Latina.

Michele Gerace, nato a Roma nel 1982, scuola “cento giovani”, avvocato, presidente dell’Osservatorio sulle Strategie Europee per la Crescita e l’Occupazione, ideatore di “Costituzionalmente: il coraggio di pensare con la propria testa”, della “Scuola sulla Complessità”, del Bar Europa e dell’omonima rubrica radiofonica al Rock Night Show su Radio Godot, responsabile del progetto “La Fondazione Luigi Einaudi per la Scuola”, in ufficio alle prese con l’innovazione, il diritto e le politiche pubbliche.

In tutti gli eventi è previsto il controllo del Green Pass e la misurazione della temperatura. È obbligatoria la prenotazione inviando una email a segreteriamfelatina@gmail.com per consentire la realizzazione degli eventi del pomeriggio in sicurezza e conformemente ai protocolli AntiCovid-19 in vigore.