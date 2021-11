L’ex prefetto D’Acunto scrive un giallo e lo presenta a Latina

LATINA – Sarà presentato giovedì prossimo 18 novembre a Latina La donna di Portonovo (Affinità Elettive Edizioni), romanzo d’esordio dell’ex Prefetto di Latina Antonio D’Acunto diventato scrittore nel suo periodo di permanenza per lavoro ad Ancona. Una trama che intreccia “segreti, desideri, frustrazioni, sconfitte e vittorie”.

LA TRAMA – “Dal suo alloggio con affaccio sul porto e dall’andirivieni delle navi, ha trovato lo spunto per questo originale giallo: un omicidio, attività illegali, misteri che annebbiano le verità ufficiali… Ma il romanzo è anche un viaggio nelle Marche e nelle bellezze del territorio, Ancona e Loreto in primis, così come nelle località della costiera amalfitana, quali Cetara e Positano. È proprio il continuo viaggiare dal Tirreno all’Adriatico, fino alle coste albanesi e greche, a costituire l’elemento caratterizzante di questo racconto. Il protagonista, un commissario di polizia sobrio, elegante, che nulla concede alle iperboli, conduce una personale e meticolosa indagine che ha il merito, non ovvio, di svolgersi in presa diretta sotto gli occhi del lettore”.

All’appuntamento con l’autore, in programma giovedì nella Sala Orazio Di Pietro del Circolo Cittadino di Latina alle 17,30, saranno presenti il Prefetto di Latina Maurizio Falco e il sindaco Damiano Coletta, la professoressa Anna De Donato, già dirigente dell’Istituto Tecnico commerciale Vittorio Veneto, i giornalisti Alessandro Panigutti e Graziella Di Mambro di Latina Oggi e il professor Gerardo Villanacci editorialista del Corriere della Sera. Porterà i suoi saluti il presidente del Circolo Cittadino Alfredo De Santis.