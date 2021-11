Acqualatina, caos bollette tra ritardi e addebiti non dovuti

LATINA – Ci sono ritardi nella consegna delle bollette dell’acqua. Lo comunica una nota Acqualatina spiegando che si sono verificate “anomalie ai sistemi di recapito delle bollette” e di aver adottato alcune misure a tutela degli utenti: “Non verranno applicati interessi di mora per le bollette pagate entro 30 giorni dalla scadenza, i primi solleciti verranno inviati con tempi doppi rispetto a quanto previsto dall’Autorità nazionale di regolazione ARERA e nessun costo verrà addebitato per tutti i solleciti ricevuti successivamente al primo”.

Numerosi utenti però, di recente, hanno anche ricevuto richieste di pagamenti non dovuti. In questo caso, qualora gli utenti dovessero trovare applicati in bolletta costi non dovuti, e per chiederne lo storno si potrà contattare la Società attraverso i seguenti canali: mail clienti@acqualatina.it, PEC acqualatina@pec.acqualatina.it e il numero Verde 800.085.850

E’ anche possibile consultare (e pagare) le bollette da casa, grazie allo Sportello Online su www.acqualatina.it e all’APP per dispositivi mobili senza costi aggiuntivi.