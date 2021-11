Furti di carburante a Cisterna fermati padre e figlio

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Polizia di Cisterna hanno denunciato due cittadini rumeni, padre e figlio di 45 e 22 anni, per aver sottratto alcune decine di litri di gasolio da un TIR parcheggiato in zona Olmobello. L’attività di pattugliamento nel borgo, incrementata proprio a seguito di alcuni furti di carburante e nelle abitazioni, ha sortito così i suoi effetti positivi quando gli agenti della volante hanno visto due uomini a bordo della propria auto, affiancati ad un autoarticolato e che, alla vista degli agenti, hanno assunto un atteggiamento sospetto.

Dubbi che sono diventati certezza quando gli agenti hanno controllato a bordo del veicolo, occultate nel bagagliaio, alcune taniche contenenti decine di litri di gasolio ed un tubo da travaso. Il proprietario del TIR, rintracciato e avvertito, ha verificato l’ammanco. Sono in corso altre indagini per verificare il coinvolgimento dei due in altri furti simili.