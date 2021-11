Cicloturisti sul percorso Anna Magnani: okay il primo test

LATINA – Hanno sfidato la pioggia per “battezzare” il percorso ciclabile Anna Magnani che da Roma (o meglio per il momento da Nettuno) porta a San Felice Circeo attraversando la campagna e il mare, costeggiando canali e laghi, e scoprendo il Parco Nazionale del Circeo.

Sono partiti da Roma Termini in treno portando a bordo le loro biciclette diretti alla stazione di Padiglione da dove è cominciata la pedalata lunga quasi 40 chilometri: “E’ stato il primo test, peraltro fatto in una stagione che non è la migliore per dei cicloturisti – racconta Paola Cosimi, general Manager di Csc Tours che su sollecitazione di un gruppo di appassionati romani ha organizzato la giornata – Dalla stazione di Nettuno, passando per boschi e sentieri, anche con un po’ di fango, il gruppo ha raggiunto la Stazione del Sole (a Borgo Grappa), una ex casa colonica sistemata per accogliere turisti. Qui, l’Associazione Prodotti Pontini ha offerto un pranzo a base di prodotti del territorio e la sosta è durata circa 2 ore. Poi, sempre muovendosi lungo percorsi turistici e cercando di sfruttare il più possibile vie ciclabili, sono tornati alla stazione di Latina Scalo da dove hanno ripreso il treno. I feedback sono stati molto positivi e questo gruppo ci ha chiesto di tornare”.

I prossimi “pacchetti” sono già pronti: uno avrà come mèta Sermoneta e uno Sabaudia. “I cicloturisti ci hanno chiesto di poter ripetere l’esperienza, vogliono dormire a Latina, unire anche un po’ di navigazione sui fiumi, insomma fare una serie di esperienze con l’intento di arrivare per la primavera, quando le giornate di allungheranno, a poter compiere tutto il percorso Anna Magnani fino a San Felice Circeo”, aggiunge Paola Cosimi.

Ne abbiamo parlato con lei su Radio Immagine