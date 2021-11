La Benacquista torna a giocare in casa: “C’è bisogno di fare punti”

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a giocare tra le mura amiche del PalaBianchini, dove domenica 14 novembre, con palla a due alle ore 18:00, riceverà la Kleb Basket Ferrara. Una sfida delicata, e al tempo stesso importante, per i nerazzurri che sono in un momento difficile, ma che durante la settimana hanno lavorato intensamente per fare bella figura di fronte al proprio pubblico impegnandosi al massimo. La Benacquista scenderà sul parquet con un assetto diverso: nel roster non ci sarà Gabriele Spizzichini (in settimana la società ha esercitato la clausola di rescissione del contratto in scadenza) ma farà il suo esordio in maglia nerazzurra il nuovo arrivato Dwayne Lautier-Ogunleye. Visto il perdurare dell’assenza di Dambrauskas, infortunato, l’atleta anglo-francese si è unito al gruppo da mercoledì e si è già ben ambientato con i compagni e con lo staff tecnico ed è pronto a dare il proprio contributo alla squadra.