Unanimità su Raimondo Tiero: eletto presidente del consiglio comunale di Latina

LATINA – E’ Raimondo Tiero di Fratelli d’Italia il presidente del nuovo consiglio comunale di Latina eletto all’unanimità alla seconda votazione. La prima era stata una “conta” dalla quale sono uscite 14 schede bianche, esattamente quanti i consiglieri di minoranza, e 18 con il nome del candidato (una in meno della maggioranza di centrodestra per assenza giustificata della consigliera Patrizia Fanti).

Il neo eletto Presidente che era già seduto sulla scranno più alto in quanto consigliere anziano (il più votato) ha ringraziato i presenti e si è detto emozionato e onorato per la fiducia: “Cercherò di svolgere il mio ruolo in maniera corretta e imparziale”, ha detto quando la tensione ha ceduto il passo alla soddisfazione per aver ottenuto l’alto ruolo istituzionale. Nell’audio le sue prime parole.

Ha espresso soddisfazione anche il sindaco di Latina Damiano Coletta che complimentandosi con Tiero e con il suo predecessore Massimiliano Colazingari ha voluto leggere nell’unanimità di oggi un segnale positivo

La votazione a scrutinio segreto ha visto i gruppi consiliari accordarsi per esprimere un voto “intellegibile”, divisi tra chi ha votato Raimondo Tiero, chi ha scritto sulla scheda, Tiero Raimondo detto Remo, chi R. Tiero , per chiudere con Raimondi Tiero.