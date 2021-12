Latina calcio in campo mercoledì contro Palermo

LATINA – Il Latina Calcio chiama a raccolta i suoi tifosi in vista del turno infrasettimanale fissato per mercoledì alle 18 al Francioni. Avversaria dei nerazzurri nella prima giornata del girone di ritorno sarà la corazzata Palermo, reduce dal pari a reti bianche con la capolista Bari. La società ha rilanciato l’offerta del ticket ad un euro per tutti gli under 14 accompagnati da un adulto, così come sono state confermate le riduzioni a 8 euro e a 12 euro rispettivamente per curva e gradinata. Il botteghino del Francioni sarà aperto questa sera fino alle 20, domani dalle 16 alle 20 e mercoledì dalle 10 fino al termine del primo tempo.