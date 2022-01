Basket, Benacquista Latina sconfitta a Chiusi per 89-87

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a giocare, dopo una lunga sosta e viene battuta ai supplementari 89-87. Dallo scorso 20 dicembre, quando i nerazzurri avevano conquistato un bel successo sul campo della Stella Azzurra, è trascorso più di un mese e la formazione pontina è arrivata alla sfida con Chiusi con l’ausilio di un solo giocatore americano, avendo esercitato l’opzione di rescissione del contratto con Lautier e, per regolamento, non potendo utilizzare in questa partita il neo-acquisto Jackson.

Nonostante la prima parte di gara non giocata al massimo delle proprie potenzialità, Latina ha avuto una buona reazione e nella seconda metà del match è riuscita a ribaltare la situazione in proprio favore. Chiusi non è rimasta a guardare e si è arrivati all’overtime. A 54″ dal termine del supplementare, sul punteggio di 87 pari, c’è stato l’infortunio di Fall, cui è seguita una sospensione di diversi minuti, ma alla ripresa del gioco è stata la squadra di casa a spuntarla sul risultato finale di 89-87.

Ottima la prova di Terry Henderson che con i suoi 30 punti personali è stato il miglior marcatore della partita. (la foto di Sofia Rosamilia è tratta dal sito https://www.latinabasket.it/)