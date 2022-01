LATINA – Il Latina Calcio 1932 in partenza per Foggia dove domenica 23 gennaio alle 17,30 tornerà in campo per affrontare la squadra di casa nello stadio Pino Zaccheria. Mister Daniele Di Donato ha presentato la gara oggi nella sala stampa “Francesco Amodio” dello stadio Francioni.

“Pausa troppo lunga, ma i ragazzi, in questo mese senza partite, hanno fatto benissimo. Speriamo di riprendere da dove abbiamo lasciato per noi sarebbe molto importante”, ha detto il tecnico.