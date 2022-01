Covid, 1272 casi positivi, 405 a Latina: il 2022 comincia così

LATINA – Dopo gli oltre 1300 casi di fine anno, sono 1272 i nuovi casi positivi al covid registrati a Latina e provincia dove si è registrato anche il decesso di un paziente anziano di Sabaudia morto all’ospedale di Casl Palocco a oma dove era ricoverato per le conseguenze del covid.

Elevatissimo il numero di contagi con tre città, Latina (oltre 400), Aprilia e Terracina a tre cifre, e numeri elevati a Fondi e Cisterna, nel giorno in cui sono diventate operative le nuove norme sulle quarantene e i tamponi che in questi giorni hanno fatto emergere anche tante positività fra gli asintomatici. Il dato di oggi è infatti frutto di 3911 tamponi, un numero nettamente superiore alla media del periodo, eccetto la giornata del 31 in cui la stragrande maggioranza delle persone che voleva partecipare a ritrovi e cenoni ha fatto un controllo.

NEL DETTAGLIO -Nel dettaglio iI casi sono emersi a Aprilia 186, Bassiano 3, Castelforte 5, Cisterna di Latina 83,Cori 22, Fondi 77, Formia 48, Gaeta 29

Itri 18, Latina 405, Lenola 4, Maenza 5 Minturno 24, Monte San Biagio 19, Norma 10, Pontinia 26, Ponza 3, Priverno 29, Prossedi 2,

Roccagorga 7, Rocca Massima 2, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 29, San Felice Circeo 13, Santi Cosma e Damiano 13, Sermoneta 26, Sezze 37, Sonnino 13, Sperlonga 3, Spigno Saturnia 3, Terracina 127

LE NOVITA’ – Tra le novità introdotte dal governo e recepite dalla Regione Lazio con ordinanza è stato stabilito che se il test antigenico rapido, anche di I e II generazione, risulta positivo, non deve essere confermato dal test molecolare (test RT-PCR). Invece un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR (molecolare), esclusivamente sulla base

della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso.