La Top Volley prepara il match contro Verona

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna torna in campo sabato 29 gennaio nel valzer di posticipi rinvii e anticipi dettati dalle positività da Covid-19 . Alle spalle l’ultimo match, giocato domenica scorsa, anticipo dell’undicesima giornata di ritorno, quando Cisterna si è imposta 3-1 su Taranto. Davanti, sabato prossimo, alle 18, la sfida con Verona Volley (in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv). I ragazzi di coach Fabio Soli sono pronti a confermare quanto espresso nonostante lo stop forzato di un mese per casi di Covid-19.

“La vittoria contro Taranto è stata uno spettacolo per tutto il gruppo squadra. Ci siamo ritrovati con le stesse motivazioni e una gran voglia di dimostrare il nostro valore nonostante le difficoltà, quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna giocare da squadra. Contro Verona – spiega Stephen Maar, lo schiacciatore canadese tra i protagonisti della vittoria sui pugliesi, il quale rientrato da un infortunio, ha dimostrato di aver recuperato al meglio il suo stato di forma – Sarà un’altra grande battaglia e spero che i nostri tifosi possano portare un po’ di energia riempiendo il Palasport per alimentare gli stimoli giusti che ci possono rendere ancora più forti”.

Servirà ancora il sostegno del pubblico delle grandi occasioni – dicono dalla società sportiva – un’arma in più per contrastare Verona che nell’ultima partita giocata ha vinto 3-1 il derby contro Padova.

I biglietti per assistere all’incontro sono a disposizione su vivaticket.com e presso la biglietteria del palazzetto già giovedì 27 dalle 16 alle 18, venerdì 28, sempre dalle 16 alle 18 e sabato 29 dalle 10 alle 13 e dalle 15.00 ad inizio gara. Il costo del biglietto è di 10 euro.