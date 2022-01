Basket, Benacquista Latina riceve Tramec Cento

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a scendere in campo domenica 30 gennaio (alle 20,30) al PalaBianchini dove affronterà la Tramec Cento nella quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2. Ma, prima dell’inizio del match, sarà consegnato un riconoscimento a uno dei giocatori nerazzurri.

“La Lega Nazionale Pallacanestro – comunica la società sportiva nerazzurra in una nota – ha nominato Abdel “Aka” Fall (nella foto della Benacquista), MVP (Most Valuable Player ovvero giocatore di maggior valore) del girone rosso della Serie A2 Old Wild West del mese di dicembre. Un premio ampiamente meritato dall’atleta della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che proprio in una delle gare disputate a dicembre, quella con Fabriano, ha messo a referto ben 31 punti (tirando con il 70% da 2), catturato 10 rimbalzi, rifilato 2 stoppate agli avversari, distribuito 2 assist ai compagni ottenendo 40 di valutazione”.

Fall è considerato da sempre un elemento determinante nelle rotazioni del roster pontino con i suoi 12.9 punti e 6.7 rimbalzi di media a partita.