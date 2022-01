Pnrr, a Sabaudia e Gaeta 5 milioni ciascuno per ex Spes ed Ex Avir

SABAUDIA – C’è anche Sabaudia tra i Comuni che hanno ottenuto cospicui finanziamenti per la rigenerazione urbana mirati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Si tratta di 4.743.400 euro per la realizzazione di Re-Think Sabaudia ovvero la riqualificazione dell’area ex Spes progettata grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli.

“Il progetto – si legge in una nota della sindaca Giada Gervasi – si compone di tre interventi: la ristrutturazione dell’edificio ex sede della Polizia Portuaria (da adibire ad alloggi per ospitare gli atleti durante gli eventi nazionali ed internazionali, per accogliere locali ed aree polifunzionali, per l’organizzazione di corsi di avvicinamento ad attività didattico-educative e centri diurni per le categorie fragili), la rigenerazione dell’ex magazzino (che diventerà un grande spazio polifunzionale a servizio della comunità) e la riqualificazione dell’area denominata Arena del Mare (dove si realizzerà una pista di atletica leggera per attività agonistiche, giovanili, universitarie ed amatoriali, anche per persone con difficoltà motorie promuovendo in tal modo l’inclusione sociale anche attraverso lo sport).



GAETA – “Non potevamo iniziare il 2022 nel modo migliore”, è il commento del sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano dopo che il Comune ha ottenuto il massimo concedibile per la riqualificazione della ex Avir: “E’stato riconosciuto uno dei più importanti contributi che ha ottenuto negli ultimi anni – aggiunge – Inserito nel programma ministeriale di rigenerazione urbana, Gaeta porta a casa 5milioni di Euro per il Polo Culturale Maestri Vetrai. Un sogno che continua a diventare realtà. Sono enormemente felice e contento, ringrazio il presidente del consiglio comunale, i consiglieri di maggioranza ed assessori, gli uffici e i tecnici che hanno seguito le fasi progettuali, un risultato importantissimo per la Città di Gaeta”.