Poste Italiane consegna 8.500 dosi di Moderna al Goretti di Latina

È prevista per domani, giovedì 27 gennaio, la consegna, da parte di SDA Express Courier, di 8.500 dosi destinate all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Nella sola giornata di giovedì, in tutta Italia il corriere espresso di Poste Italiane recapiterà, per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria, complessive 865.600 dosi del vaccino Moderna attraverso 39 furgoni speciali.

Oltre al Lazio, i mezzi SDA, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, faranno tappa in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto.

La scorsa settimana a Latina il corriere espresso di Poste Italiane aveva consegnato altre 6.500 dosi di vaccino Moderna (da inizio anno complessive 22.000 dosi).