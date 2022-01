Top Volley Cisterna, si torna in campo

CISTERNA DI LATINA – I campioni della Top Volley sono pronti a tornare in campo. La Lega pallavolo serie A ha diramato l’elenco dei recuperi delle gare rinviate per la positività degli atleti al Covid-19. Primo incontro domenica 23 gennaio con inizio alle 15,30, al palasport di via delle Province dove arriva la Gioiella Prisma Taranto per l’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno in calendario il 6 marzo 2022. Mercoledì 26 gennaio alle 20,30, sul taraflex cistenese si recupererà l’incontro Top Volley Cisterna – Verona Volley valido per la terza giornata rinviata lo scorso 6 gennaio per la positività di più di 3 atleti tesserati con la squadra ospite. Un tour de force senza tregua per i ragazzi di coach Fabio Soli che saranno impegnati anche sabato 29 gennaio nel match casalingo delle 20,30, quando capitan Baranowicz troverà dall’altra parte della rete i suoi ex compagni della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Ultimo impegno e unica trasferta in appena 10 giorni per la Top Volley Cisterna, che mercoledì 2 febbraio volerà in terra calabra per recuperare l’incontro della quinta giornata di ritorno ospite della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia con inizio alle ore 20,30. Infine, domenica 6 febbraio alle 18 si ristabilizzerà il calendario del campionato di SuperLega Credem Banca con il regolare svolgimento della partita in cartello valida per la settima giornata di ritorno, a Monza contro la Vero Volley.