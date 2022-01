Vittoria della Primavera del Latina Calcio 3-1 con il Pontedera

LATINA – Riprende con una vittoria la marcia della Primavera del Latina Calcio 1932. 3 a 1 con il Pontedera in casa all’ex Fulgorcavi che vede così i nerazzurri saldamente al comando della classifica a 21 punti. Diretta inseguitrice l’Aquila Montevarchi che oggi non è andata oltre il pareggio con il Siena e che si ferma a quota 18 in classifica.

Ad andare in vantaggio è stato il Latina Calcio al primo tempo su calcio di rigore trasformato da Racaniello al 28’ del primo tempo. Alla ripresa il Latina raddoppia al sesto minuto con Coschiera e porta il passivo del Pontedera all’undicesimo del secondo tempo per 3 a 0 con autorete di Zoppi. I toscani provavano a spingere in avanti ma oltre il goal di Casadidio al 23’ del secondo tempo non riuscivano ad andare, subendo la terza sconfitta della stagione.