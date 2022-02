Cisterna, l’orgoglio del sindaco dopo la vittoria memorabile della Top Volley contro Modena

CISTERNA DI LATINA – Grande entusiasmo per la vittoria della Top Volley a Modena, il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, si complimenta per il risultato ottenuto nel Tempio del Volley. «La vittoria della Top Volley Cisterna dà lustro alla nostra comunità. Cisterna vince con merito contro una delle squadre proiettate verso lo scudetto, nel tempio della pallavolo mondiale, il Pala Panini di Modena, e conquista al tie break due punti decisivi nella corsa salvezza. Un plauso ai nostri ragazzi e in particolar modo a Tommaso Rinaldi, ex di eccezione, vero protagonista del match. Una trasferta sorprendente e magica. Un’impresa che per tutti è un vero orgoglio».

La vittoria conquistata sabato sera è stata un vero successo considerata la forza della squadra avversaria e la sua posizione in classifica. “La serata del 26 febbraio 2022 resterà una data indimenticabile nella storia degli amarcord sportivi di Cisterna – dicono dalla società sportiva pontina – Impresa titanica al Pala Panini di Modena dove la Top Volley si è resa protagonista di una vittoria memorabile. In pochi possono raccontare di aver eguagliato il 25-12 con cui i pontini hanno vinto il secondo set, strappando applausi al pubblico di casa, che ha fischiato i propri beniamini. In campo Tommaso Rinaldi, un ex d’eccezione, Mvp dell’incontro, il quale si è preso una bella rivincita contro i suoi ex compagni, facendo registrare delle percentuali da grande campione e chiudendo giocate con gesti tecnici pari ad atleti “più maturi” con un bagaglio di esperienza che non ti aspetti da un ragazzo di appena 20 anni”.

“Ieri è stata una partita speciale per me, ero veramente carico e mi sono espresso oltre il 100% delle mie possibilità – ha raccontato il giocatore – Ero cosciente del fatto che stavamo realizzando un’impresa, perché anche i miei compagni stavano vivendo la mia stessa emozione e si è visto dal gioco espresso in campo, tutti, nessuno escluso. Sono stato votato Mvp dell’incontro, un premio che non chiude, ma anzi da un senso a quello che è il mio percorso sportivo iniziato quando ho scelto di venire a Cisterna. Sapevo che questa era la piazza giusta, una società solida capace di grandi imprese. Vestire la maglia bianco blu del team allenato da un grande coach, Fabio Soli, mi ha portato in dote quella maturità che cercavo. Mi sono ripreso una bella rivincita contro Modena, dove l’anno scorso non trovavo spazio. La mia ex squadra, il mio pubblico, che ieri ha applaudito noi e fischiato loro, un fatto che al Pala Panini è successo pochissime volte. Un gesto, ma soprattutto un’impresa sportiva che lascia il segno, difficile da dimenticare. Alla fine del match coach Giani si è avvicinato e mi ha detto, bravo e complimenti. Una serata che ricorderò per tanto tempo”.