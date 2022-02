Crollo covid, il dato (del lunedì) più basso: 184 casi e nessun decesso

LATINA – Sono 184 i nuovi casi di covid a Latina e provincia, un vero e proprio crollo rispetto ai giorni precedenti dovuto oltre che al raffreddamento della curva, anche al basso numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, che sono stati meno di mille, in netta diminuzione come ogni domenica. Si tratta di numeri comunque in calo rispetto a lunedì della scorsa settimana (14 febbraio) quando erano stati diagnosticati 358 nuovi positivi.

Nel bollettino della Asl di Latina anche zero decessi, mentre resta alto il numero dei ricoveri che sono stati in tutto 7 di cui 5 pazienti ospedalizzati al Goretti e due trasferiti fuori provincia.

A Latina si registrano 40 nuovi casi, ad Aprilia 20. Tutti gli altri comuni hanno meno di 20 casi e precisamente Castelforte 2, Cisterna di Latina 4, Cori 13, Fondi 12, Formia 13, Gaeta 10, Itri 6, Minturno 9, Monte San Biagio 3, Pontinia 3, Ponza 3, Priverno 6, Roccagorga 6, Sabaudia 4, San Felice Circeo 4, Santi Cosma e Damiano 2, Sermoneta 3, Sezze 13, Sonnino 1, Terracina 7. Le guarigioni ultime 24 ore sono state 398.

Segna il passo da giorni la campagna vaccinale che ieri ha raggiunto il minimo storico con 514 nuove somministrazioni, di cui 267 tra gli adulti (e solo 9 prime dosi) e 247 nella fascia pediatrica che appare comunque in ripresa rispetto ai giorni precedenti: 22 prime dosi e 255 seconde dosi.