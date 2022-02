Covid, 659 nuovi casi e un decesso a Latina e provincia

LATINA – Sono 659 i nuovi casi positivi a Latina e provincia registrati oggi dalla Asl ed emersi da circa 4200 tamponi per un tasso di positività sopra il 15% in flessione rispetto a ieri. Otto i pazienti per i quali si è resa necessaria l’ospedalizzazione (il doppio rispetto alle 24 ore precedenti) e di questi 6 sono stati ricoverati al Goretti e due trasferiti fuori provincia. Si registra anche il decesso di un paziente anziano di Campodimele non vaccinato.

Nei Comuni poche novità, a parte che anche Aprilia torna a superare i cento casi dopo qualche giorno di flessione (oggi sono 101), Latina ne registra 104, e il terzo dato più alto è Terracina con 72. I guariti sono stati 259.

VAX TOUR – Prosegue l’iniziativa di vaccinazione a favore della comunità Sikh, sia per il booster che per le prime dosi. Dopo le tappe di oggi e domani a Bella Farnia, la campagna di immunizzazione dal Covid-19 procede speditamente verso la sua quinta tappa. A Pontinia, nelle giornate del 22 e 24 febbraio 2022, ci si potrà vaccinare, senza prenotazione, con 350 dosi Booster Moderna e 100 prime dosi Johnson & Johnson, somministrate a partire dalle ore 9, in Piazza Roma, presso il Padiglione della Ex Torre idrica. Non è necessaria la tessera sanitaria, ma si richiede un documento di identificazione, quale anche il passaporto dello Stato di provenienza.