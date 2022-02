Covid, l’altalena dei casi: oggi a 695 e un decssso

LATINA – Tornano in alto, a 695, i nuovi casi positivi a Latina e provincia emersi nelle ultime 24 ore, da circa 5500 tamponi per un tasso di positività che scende al 12,6%. Cinque pazienti sono stati ricoverati (3 al Goretti e due in altre strutture di fuori provincia) e un paziente di Cisterna di 82 anni è deceduto all’ospedale Spallanzani dove era ricoverato. Non aveva patologie pregresse e non era vaccinato.

Latina torna oggi nella media del periodo con 168 nuovi casi, seguita da Aprilia con 107, tutti sotto i 100 casi gli altri comuni del territorio. Si ridimensiona anche i numero dei nuovi positivi a Formia e Fondi dopo un periodo pesantissimo.

Il numero di contagi rispetto a una settimana fa si è quasi dimezzato, 1033 erano stati casi registrati giovedì 15 febbraio, e marcata appare anche la discesa negli ultimi 6 giorni rispetto ai sei giorni precedenti: da 4570 del periodo 10-15 febbraio, ai 3261 nuovi positivi registrati tra il 17 febbraio e oggi.