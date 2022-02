Leonardo Majocchi è il nuovo segretario comunale del Pd Latina

LATINA – E’ Leonardo Majocchi il nuovo segretario comunale del PD di Latina. E’ il più giovane mai eletto alla guida del partito nel capoluogo e succede a Franca Rieti che all’ultimo congresso aveva sconfitto proprio i Giovani Democratici con Stefano Vanzini. L’elezione è avvenuta questa mattina e a darne notizia per primo, con un post sui social, è stato il neoeletto, che è anche consigliere comunale di Latina.

“Vorrei dire poche cose e semplici – ha scritto – Con la stessa semplicità ritessere il filo di una comunità. Mi piacerebbe introdurre nel partito paradigmi nuovi. Ci vorrà del tempo. Abbiamo grandi responsabilità. Il Partito è aperto. Il Partito c’è. Siamo a disposizione. Grazie. Per tutti quelli che ci credono. Tutto l’impegno che ho”.

Nessuna sorpresa dunque nel corso dell’assemblea: l’accordo sul nome di Majocchi era stato trovato alla vigilia e la sua candidatura era l’unica espressa. Il voto è avvenuto in modalità da remoto come richiesto dalle misure di contenimento della pandemia e a breve si terrà il congresso provinciale per l’elezione del nuovo segretario provinciale, che sarà Omar Sarubbo, dopo il commissariamento seguito all’inchiesta che ha travolto l’ex segretario Claudio Moscardelli.

“Sono particolarmente contento dell’elezione di Leonardo, una scelta unitaria fortemente orientata alla qualità della proposta, all’innovazione e al cambiamento – è il commento del consigliere regionale ed ex segretario provinciale Salvatore La Penna – Sono sicuro che Leonardo abbia tutte le caratteristiche per guidare al meglio il PD di Latina Città in questa fase inedita di governo, con coraggio, responsabilità ed autonomia”.

Majocchi, classe 2000, studia alla Sapienza Scienze Politiche ed è appassionato di cumbia, la musica popolare e la danza colombiane.